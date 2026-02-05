Dagli inviati Ancora Paratici: "Moise Kean è il miglior centravanti italiano, glielo dicevo anche quando era un ragazzo"

Come si può far tornare Moise Kean ai suoi livelli? Risponde Fabio Paratici. Dal Wind Media Center del Viola Park, il nuovo Ds della Fiorentina ha parlato del centravanti viola, con cui ha lavorato per tanti anni alla Juventus: "Quando le stagioni vanno in un certo modo ci sono dei motivi... se non gira quest'anno la Fiorentina, non è solo per colpa di Kean. Conosco bene Moise: sicuramente è l'attaccante italiano più forte che c'è, deve solo fare Kean. Cioè essere nella testa nel carrarmato e farà 20 reti".

