Ufficiale Ufficiale: Udinese-Fiorentina si giocherà domenica sera. Inter e Napoli anticipano al venerdì

La Lega Serie A ha ufficializzato da poco gli orari della trentottesima e ultima giornata. Come anticipato da più fonti, Napoli e Inter, le due in corsa per lo Scudetto in campo contro rispettivamente con Cagliari e Como, giocheranno venerdì sera, in modo da garantire alcuni giorni tra l'eventuale spareggio per il primo posto (in caso di arrivo a pari punti) e la finale di Champions (Inter-Psg in programma il 31 maggio prossimo). Tutte le squadre in lotta per l'Europa e per la salvezza giocheranno invece domenica sera, compresa la Fiorentina impegnata a Udine. Ecco il calendario completo e la classifica a 90' dal termine.

Venerdì ore 20.45: Napoli- Cagliari;

Venerdì ore 20.45: Como-Inter;

Sabato ore 18: Bologna-Genoa;

​Sabato ore 20.45: Milan-Monza;

​Domenica ore 20.45: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.

CLASSIFICA

1. Napoli 79

2. Inter 78

3. Atalanta 74

4. Juventus 67

5. Roma 66

6. Lazio 65

7. Fiorentina 62

8. Bologna 62

9. Milan 60

10. Como 51

11. Torino 44

12. Udinese 44

13. Genoa 40

14. Cagliari 36

15. Hellas Verona 34

16. Parma 33

17. Lecce 31

18. Empoli 31

19. Venezia 29

20. Monza 18