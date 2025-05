Udinese-Fiorentina domenica, manca solo l'ufficialità. Inter e Napoli venerdì

vedi letture

In attesa delle ufficialità, arrivano le prime notizie dalla Lega Serie A dove si decide in merito all'ultima giornata del massimo campionato italiano. La prima decisione riguarda le sfide che decreteranno chi vincerà lo Scudetto con Napoli e Inter distanziate attualmente da un punto: per permettere eventualmente di giocare lo spareggio prima della finale di Champions, azzurri e nerazzurri scenderanno in campo venerdì per l'ultima giornata di campionato, rispettivamente contro Cagliari al Diego Armando Maradona e contro Como al Sinigaglia.

Tutte le altre partite che decideranno le posizioni europee - quindi anche Udinese-Fiorentina - dovrebbero invece essere giocate domenica sera, rigorosamente in contemporanea. Si tratta di 6 partite che definiranno chi andrà in Champions, chi in Europa League e chi in Conference League. Si attende l'ufficialità ma l'indicazione che arriva è questa.