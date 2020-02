UDINESE-FIORENTINA, Perché ritarda l'annuncio

La decisione ufficiale sul far giocare a porte chiuse o meno la partita di sabato sera tra Udinese e Fiorentina alla Dacia Arena stenta ad arrivare. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it i motivi di questo ritardo sarebbero diversi. Innanzitutto la Lega sarebbe intenzionata a lasciare fuori dallo stadio la stampa e quest’ultima sarebbe più che contrariata. In più, essendo questo il primo caso in cui uno stadio rimarrebbe chiuso per sanità e non per motivi disciplinari, non è ancora chiaro se sarà permesso l’ingresso nella struttura a dirigenti, procuratori, accompagnatori e il restante delle persone che hanno la facoltà di accedere altrimenti, ed in che numero.