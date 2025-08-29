Tutto su Nicolussi Caviglia, oggi si può chiudere. Anche Lindelof è vicino

La Fiorentina ha scelto il suo nuovo centrocampista: è Hans Nicolussi Caviglia, pronto ad arrivare a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport: nella giornata di ieri c'è stato un incontro con il Venezia per definire le cifre dell'operazione: segnali positivi, i viola trattano un prestito oneroso con obbligo condizionato a 7-8 milioni di euro e già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca. Il giocatore, dal canto suo, ha già accettato il trasferimento in maglia viola. Ieri sera Alessandro Ferrari si è così espresso su di lui e Lindelöf, altro obiettivo della società di Commisso: «Sono due profili validi e interessanti, giocano nei ruoli che ci interessano. Comuzzo? Gli è stato fatto un grande pressing in questo periodo. Aver detto al mister di essere pronto per giocare è tanta roba».

Non solo il centrocampo quindi, occhio anche alla difesa: attesa nelle prossime ore una risposta da Viktor Lindelöf, che è comunque lontano dall'Everton. Il difensore svedese propende per i viola, ma non si è ancora esposto in maniera definitiva. I dialoghi procedono bene, manca qualche dettaglio. Pradè e Goretti hanno pronto un contratto biennale con opzione per il terzo. Il giocatore non farà del compenso un fattore determinante (potrebbero comunque essergli garantiti 2 milioni a stagione), piuttosto sposerà il progetto che lo convinca al cento per cento. L'asso nella manica della Fiorentina ha un nome e un cognome: David De Gea. Lo spagnolo è il primo sostenitore del suo arrivo a Firenze. A ore è attesa la decisione del calciatore, che comunque non intende rimanere a piedi la prossima stagione. Entro breve Lindelöf scioglierà le riserve: c'è ottimismo, scrive il Corriere.