Tutto su Kean, il Corriere Fiorentino: "Domani con il Lecce Pioli si affida a Moise"

Se c’è un giocatore che può (e deve) trascinare i viola fuori dai guai non può che essere Moise Kean, si legge sul Corriere Fiorentino. L’unico, assieme a De Gea, che ha mezzi e potenzialità da campione in una rosa piena di buoni giocatori, alcuni magari buonissimi ma povera di campioni. Moise invece ha dimostrato, se non di esserlo, sicuramente di poterlo essere. Anche quest’anno, anche in un avvio di stagione sicuramente non all’altezza di quanto lui stesso si potesse aspettare.

La crisi ha colpito anche lui, solo 2 gol finora, ma la colpa è di un gioco che non lo mette quasi mai nelle condizioni di rendersi pericoloso. Ma non solo: Kean infatti non è quello (praticamente infallibile) di un anno fa. Anche qua sono i numeri a dirlo: Moise è il giocatore che ha tirato di più in questo campionato (30 conclusioni) ma soltanto 8 di queste hanno centrato lo specchio.