Gosens ai box, può tornare dopo la sosta. Domani ballottaggio tra Fortini e Parisi
La Nazione fa il punto sulle condizioni di Robin Gosens, che nel finale del match di mercoledì a San Siro ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra e lo terrà ai box per qualche giorno. Tradotto: niente Lecce, difficilmente verrà rischiato in Conference League contro il Mainz, e resta infortunio dubbio anche per la trasferta con il Genoa, ultimo impegno prima della sosta. Proprio la pausa per le nazionali potrebbe indurre lo staff viola a non forzare i tempi, così da riaverlo completamente recuperato alla ripresa contro la Juventus.
Chi lo sostituisce domani? Secondo il quotidiano, da una parte c’è Niccolò Fortini, in rampa di lancio dopo aver già mostrato sprazzi interessanti e essersi fatto notare con l’assist per Dzeko nella trasferta di Vienna. Dall’altra, Fabiano Parisi, sicuramente più esperto ma ancora in cerca di continuità dopo un inizio di stagione sottotono. Pioli dovrà scegliere anche in base al sistema di gioco del Lecce di Di Francesco, un riconoscibilissimo 4-3-3.
