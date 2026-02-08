Avversaria di Conference, lo Jagiellonia rifila un poker al Motor Lublin ed è primo

Il prossimo 19 febbraio in Polonia la Fiorentina riprenderà il cammino in Europa cercando di approdare agli ottavi di Conference attraverso la doppia sfida con lo Jagiellonia. La squadra polacca ieri in campionato ha battuto il Motor Lublin 4-1, grazie ai gol di Pululu nel primo tempo, Bazdar, Imaz e

Romanczuk nella ripresa, quest'ultimo al 92'.

Questa è la seconda vittoria consecutiva dalla ripresa del campionato dopo il 3-1 (gol di Mazurek, Pululu su rigore e Wojtuszek) di sette giorni prima in casa dello Widzew Lodz che gli permette di guidare la classifica a quota 35, a +2 sulla seconda Plock , entrambe hanno una partita in meno rispetto alle inseguitrici. Prima della gara con la Fiorentina affronterà in casa il Cracovia, che di punti ne ha 31 e dunque vorrà colmare il gap.