TRANSFERMARKT, Valore delle avversarie di Conf.

Twente (OLA)-Čukarički Belgrado (SRB). Dall'incrocio tra la squadra olandese e quella serba uscirà il nome dell'avversaria che sfiderà la Fiorentina nel playoff di Conference League. I viola dovranno quindi aspettare la sera dell'11 agosto (giorno in cui è in programma il ritorno dell'incrocio) per sapere quale sarà l'ultimo ostacolo tra loro ed il ritorno in Europa ma in attesa di quella data si è già accesa la curiosità su questi due club: Transfermarkt ad esempio ha pubblicato poco fa un tweet in cui è presente una breve scheda delle squadre. Da sottolineare come il noto sito di statistiche ponga l'accento sul valore delle due rose: Transfermarkt stima infatti in 35,3 milioni il valore del Twente (quarto nell'ultima Eredivisiee) ed in 18,1 milioni quello del Cukaricki (arrivato terzo nel campionato serbo); due dati che fanno impressione confrontati al valore della rosa della Fiorentina (256,35 milioni) ma che non devono però indurre a sottovalutare due club che nell'ultima stagione hanno stupito tutti nei rispettivi campionati.