Celeste Pin e Stefano Pioli: un'amicizia nata con la maglia viola addosso

Due anni insieme con la maglia viola addosso tra il 1989 e il 1991 e un'amicizia che è proseguita nel tempo, anche negli ultimi giorni. Stefano Pioli era molto amico di Celeste Pin e la notizia della sua scomparsa lo ha sconvolto come ha sconvolto tutto il mondo viola.

Da settimane Celeste manteneva contatti quasi quotidiani con l'allenatore della Fiorentina proprio perché sperava con tutto il cuore che tornasse sulla panchina dove si era già seduto tra il 2017 e il 2019. E Pioli lo aveva tenuto costantemente informato sulla trattativa che poi è andata effettivamente a buon fine.

Tra pochi minuti lo stesso Pioli scenderà in campo con la squadra per un allenamento che è stato confermato soprattutto per rispetto dei circa mille tifosi che sono presenti al Viola Park, ma che inizierà col ricordo di Celeste espressamente voluto da tutto il club viola e in particolar modo proprio dallo stesso tecnico.

Una perdita tragica per tutta la Fiorentina e i suoi tifosi, oltre che per Pioli che come tanti di noi, in questa terribile giornata, hanno perso un amico.