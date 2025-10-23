Dagli inviati

Tracce di viola a Vienna: appare la scritta "ACF European Tour"

Tracce di viola a Vienna: appare la scritta "ACF European Tour"
Oggi alle 09:47Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato a Vienna, Tommaso Loreto

Tracce di viola a Vienna. La giornata che porterà alla sfida di stasera tra Rapid e Fiorentina si apre con la prima sorpresa di una scritta “ACF European Tour 2025-2026” apparsa nel cuore della città. Questo lo scatto realizzato dall’inviato di FirenzeViola.it nella capitale austriaca: