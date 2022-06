TORREIRA, Non verrà riscattato: in arrivo lettera

Lucas Torreira-Fiorentina è addio. Non ci sono margini per una possibile permanenza del calciatore che, secondo quanto raccolto da FV, è stato contattato dal direttore sportivo viola Daniele Pradè qualche ora fa che gli ha comunicato come la trattativa tra la Fiorentina e l'Arsenal non sarebbe andata avanti e di conseguenza non vi è più alcuna possibilità che Torreira possa tornare a vestire la maglia viola. E' in arrivo una lettera di saluti da parte del centrocampista sui propri social.