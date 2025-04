"Tornate a Firenze, anzi no". Fiorentina, cronaca di una giornata convulsa

L'edizione odierna de La Nazione ricostruisce da Cagliari tutto ciò che è accaduto alla Fiorentina in una giornata di Pasquetta diventata molto complicata. È successo tutto nel giro di quattro ore, dalla notizia della morte di Papa Francesco fino al rinvio al mercoledì delle partite di Serie A in programma in giornata. In mezzo il caos dei cambi di programma comunicati dalla Lega Serie A.

Cosa è successo. La Fiorentina aveva anticipato il pranzo nell'hotel del ritiro e riprogrammato il volo di rientro, ma quando la squadra (e lo staff) aveva praticamente già le cinture allacciate, la Lega ha richiamato i viola e annunciato che si sarebbe recuperato solo due giorni dopo, quindi non aveva senso tornare a Firenze. E allora in fretta e furia si è cercato un nuovo alloggio per questi due giorni, dove trascorrere la vigilia di una partita che certifica ancora una volta quanto i calendari del mondo del pallone siano ingolfati e vadano in tilt ad ogni emergenza.

La Fiorentina non l'ha presa bene. Come raccontato anche su queste pagine, La Nazione conferma come il club viola non abbia accolto di buon grado quanto accaduto, costringendo la squadra di Palladino a cambiare i piani più volte nel giro di poche ore. È stata una giornata convulsa a Cagliari, con la speranza che questo non abbia ricadute sul campo visto che si tratta di una partita che per la Fiorentina può voler dire ultima chiamata per l'Europa.