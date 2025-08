Edin Dzeko: "Non sono ancora da buttare. Kean? Una volta toccherà a me e una a lui"

Sui suoi profili social SportWeek ha anticipato alcuni dei temi trattati nel corso dell'intervista con Edin Dzeko che uscirà domani mattina in maniera integrale sul noto settimanale. Queste alcune dichiarazioni del centravanti bosniaco a partire dalla scelta di vestire la maglia viola: "Guardate il Viola Park, basterebbe questo per rispondere. Quando mi hanno informato dell’opportunità di venire qui, non ho neppure chiesto consigli ad amici ed ex compagni. Non ci ho pensato un secondo a tornare in Serie A. Nell'ultima stagione ho giocato 60 partite: ho 39 anni sulla carta d'identità ma sto bene, non sono ancora da buttare".

Sull'addio all'Inter: "Ci ho pensato mille volte. Hanno vinto lo scudetto e sono arrivati in finale di Champions. Magari con me sarebbe potuta andare pure meglio".

Su Kean: "Giocare con gente forte è un vantaggio per tutti. Il concetto di concorrenza è ormai superato: una volta toccherà a me e una volta a lui".