TOP FV, Caceres primo per distacco. Milenkovic...

Un dominio totale quello che emerge dal nostro sondaggio sul migliore in campo nella vittoria interna per 1-0 contro l'Udinese nel lunch match di domenica scorsa. Martin Caceres, autore di una prova maiuscola dove ha fornito grande sicurezza a tutto il reparto ha ricevuto la bellezza di 1408 voti sui 2270 totali, ovvero il 62,01% chiudendo davanti al match winner di giornata ovvero Nikola Milenkovic che con il suo colpo di testa sul corner di Pulgar ha regalato i 3 punti ai viola: 15,73% delle preferenze, 357 voti totali. Al terzo posto nella classifica di giornata, invece, si posiziona Bartlomiej Dragowski, decisivo soprattutto nell'occasione in cui ha murato Lasagna ricevendo 174 preferenze, il 7,67% del totale, per i suoi salvataggi. Rimane giù dal podio uno degli uomini del momento, Gaetano Castrovilli, comunque sempre positivo e sempre nel vivo del gioco, il vero faro di questa Fiorentina. I votanti lo hanno premiato con il 5,16% dei voti, precisamente 117. Di seguito la classifica completa della votazione per Fiorentina-Udinese 1-0.

1) Caceres 62,01%

2) Milenkovic 15,73%

3) Dragowski 7,67%

4) Castrovilli 5,16%

5) Pulgar 3,88%

6) Ribery 2,25%

7) Pezzella 1,15%

8) Chiesa 1,10%

9) Benassi 0,26%

10) Lirola, Dalbert, Zurkowski, Ghezzal 0,18%

14) Badelj 0,07%