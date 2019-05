TMW, Biraghi ha tante richieste. Conti...

Le strade di Cristiano Biraghi e la Fiorentina sono sempre più vicine alla separazione. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il laterale mancino dovrebbe essere uno dei ceduti eccellenti dopo il complicato finale di stagione della Fiorentina. Diverse le pretendenti: c'è da tempo l'Inter, nelle cui giovanili Biraghi è cresciuto. Ma ci pensano anche Milan e Roma. E alla finestra vi è l'Atalanta, altro vivaio in cui il classe '92 di Cernusco del Naviglio ha mosso i propri primi passi da calciatore (in questo caso primissimi passi, dagli 8 agli 11 anni). Andrea Conti invece non arriverà, ma tutto dipenderà dal nuovo allenatore del Milan. La giornata di oggi ha infatti segnato l'addio di Gennaro Gattuso e ora per i rossoneri tutto passa dalla scelta del prossimo tecnico. L'intenzione, comunque, sarebbe quella di puntare su di lui, arrivato dall'Atalanta e finora molto sfortunato nell'avventura meneghina. L'esterno orobico era stato sondato dalla Fiorentina, ma al momento la pista pare fredda.