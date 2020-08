TGR RAI, Ribery cerca casa. Dopo ripartirà?

Arrivano novità su Franck Ribery dal TGR Rai Toscana, che spiega come, dopo essere rientrato anticipatamente a Firenze in compagnia della moglie Wahiba per cercare una nuova casa, e avvistato a correre anche sulle colline di Bagno a Ripoli, potrebbe ripartire subito. Tra massimo 48 ore, spiega il telegiornale regionale toscano, il francese dovrebbe dirigersi verso Monaco di Baviera, avendo chiesto alla Fiorentina il permesso per qualche giorno di riposo in più, così da potersi concedere un po' di vacanza aggiuntiva assieme alla famiglia. Permesso che dovrebbe essergli accordato, dato che comunque FR7 in queste settimane ha continuato ad allenarsi intensamente da casa, in una sorta di smart working del calcio.