Ventura commenta l'affare Retegui: "Non c'è più amore per la maglia azzurra"

L'ex Ct della Nazionale Italiana Gian Piero Ventura è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli commentando così la scelta della FIGC di affidare la panchina degli Azzurri a Gennaro Gattuso e la decisione di Mateo Retegui, centravanti della Nazionale, di lasciare l'Atalanta e la Serie A per andare a giocare in Arabia Saudita (all'Al-Qadsiah): "Farà ciò che potrà fare, ma l’ultima Nazionale forte era quella del Mondiale di Lippi che aveva Toni e Del Piero in panchina. Quando il tuo centravanti preferisce andare in Arabia vuol dire che non c’è più amore per la maglia dell'Italia".

De Bruyne in Italia a 34 anni. Non è tardi?

"L’appeal del campionato nostro è in discesa notevole per via del gioco e della qualità. Il calcio è PSG-Real Madrid, in Italia non ci sono più emozioni. L’organizzazione di gioco è un po’ stantìa, viene a mancare lo spettacolo e l’emozione della giocata, non c’è più un giocatore che punti l’uomo".