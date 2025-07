Ufficiale Theo Hernandez dal Milan all'Al-Hilal: ora c'è anche l'annuncio

vedi letture

Theo Hernandez lascia il Milan per legarsi all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ora è anche ufficiale. I due club infatti hanno annunciato il trasferimento a titolo definitivo del giocatore: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Theo Bernard François Hernández all'Al-Hilal SC. Il Club ringrazia Theo per i sei anni vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali" è il saluto del Milan.

Video e post sui social hanno invece accolto l'arrivo del giocatore all'Al-Hilal, oltre al comunicato: "Il Consiglio di Amministrazione dell’Al-Hilal Club, presieduto da Sua Eccellenza il Sig. Fahad bin Saad bin Nafel, ha completato l’ingaggio del nazionale francese Theo Hernández dall’AC Milan. Il contratto avrà durata triennale, fino al termine della stagione 2027/28. La cerimonia della firma si è svolta nel pomeriggio di giovedì presso l’hotel Four Seasons George V di Parigi, alla presenza di Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del nuovo calciatore.

Hernández, 27 anni, approda all’Al-Hilal come uno dei giocatori più affermati del calcio europeo, dopo aver militato in diversi club, in particolare nell’AC Milan, con cui ha conquistato lo scudetto nel 2022 e la Supercoppa Italiana a inizio 2025. A livello internazionale, Hernández ha rappresentato la Francia nelle selezioni U18, U19 e U20. Ha esordito nella Nazionale maggiore nel 2021, anno in cui ha vinto anche la UEFA Nations League. In totale vanta 38 presenze, l’ultima delle quali risale al mese scorso nella stessa competizione"