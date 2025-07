Milan-Como in Australia, intanto c'è il parere positivo della Figc: le decisioni del Consiglio

Parere positivo del Consiglio Federale alla richiesta della Lega di A di disputare Milan-Como a Perth. Si avvicina quindi quella che sarebbe una storica ‘trasferta’ all'estero per una gara del campionato di Serie A, tenendo conto del fatto che la complessa procedura autorizzativa prevede anche il via libera formale da parte della federazione australiana, della UEFA, dell’Asian Football Federation e della FIFA.

Dalla Serie A alla Serie B, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Salernitana contro Lega B, FIGC e CONI per l’annullamento dei provvedimenti legati al rinvio dei play-out del campionato cadetto per il caso Brescia: “Siamo chiaramente soddisfatti - ha dichiarato il presidente Gabriele Gravina a margine del Consiglio - perché è una decisione che conferma la correttezza del nostro operato. Ci dispiace il mancato risultato per una piazza importante come Salerno, ma le norme sono queste e ci atteniamo al rispetto delle regole”.

Ferrara, Lucca e Torre del Greco Nella sua informativa, il segretario generale Marco Brunelli ha reso noto che sono state comunicate ai sindaci di Ferrara, Lucca e Torre del Greco le indicazioni dell’iter previsto dall’art.52 comma 10 delle NOIF per consentire l’eventuale partecipazione di una squadra della città al campionato regionale di Eccellenza. Per Ferrara è stato deciso il versamento di un contributo pari a 250 mila euro, per Lucca pari a 150 mila euro, superiore al minimo, in virtù dei criteri della ‘tradizione sportiva’ e del ‘numero medio di spettatori allo stadio’. Per Torre del Greco è stato richiesto un contributo pari a 100 mila euro. Il segretario ha quindi relazionato il Consiglio sugli sviluppi sul territorio relativi alla mancata iscrizione del Brescia in Lega Pro, a seguito di una comunicazione ufficiale pervenuta dal presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini. Nella lettera, lo stesso Pasini ha approfondito nel dettaglio come - su richiesta del sindaco, dei maggiori imprenditori locali e di gran parte della tifoseria - sia intenzionato a presentare istanza alla FIGC per un cambio di sede e denominazione a valle dell’assemblea dei soci convocata per il prossimo 12 luglio.

Serie B femminile In seguito alla mancata concessione della licenza ai club Sampdoria e Spezia Women per il mancato rispetto dei requisiti per l’ammissione al campionato di Serie B da parte della Covisof, si è resa necessaria l’integrazione dell’organico attraverso i criteri e le procedure stabilite dal Comunicato Ufficiale 226/A del 27 marzo 2025. Le società interessate dovranno far pervenire la relativa domanda entro il termine perentorio del 18 luglio.

Sostituzioni nei campionati giovanili Su proposta del Settore Giovanile e Scolastico, con l’obiettivo di migliorare lo sviluppo del calcio di base coinvolgendo più calciatori nelle gare ufficiali, il Consiglio ha deciso di deliberare l’aumento del numero massimo delle sostituzioni da 7 a 9, fermo restando il limite dei 3 slot più un ulteriore slot nei supplementari. Sulle modalità di attuazione delle misure di ‘giustizia riparativa’ introdotte nel Codice di Giustizia Sportiva (art.137) con Comunicato Ufficiale n.237 dello scorso 30 aprile 2025, sono state individuate alcune modifiche per semplificare l’accesso alla nuova misura: 1) previsione che la riduzione della sanzione è in ogni caso ‘della metà’ e non ‘fino alla metà’ 2) previsione che l’accesso alla misura è riconosciuto ‘su istanza di parte’ e non a discrezione dell’organo di giustizia 3) previsione che la norma si applica ai tesserati minorenni che partecipano a tutti i campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile Scolastico.