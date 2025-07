Altro prestito in Serie B per Distefano? Su di lui la Carrarese

Dopo le esperienze vissute con Ternana e Frosinone, per Filippo Distefano si prospetta un'altra avventura in Serie B. Questo almeno quanto rivela SkySport: l'esterno classe 2003 di proprietà della Fiorentina e che nella stagione 2023/24 aveva debuttato coi viola sembra poter rimanere in cadetteria. Su di lui c'è infatti il forte interesse della Carrarese, con la trattativa che, racconta SkySport, sembra indirizzata e pronta a chiudersi nelle prossime ore.