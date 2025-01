TEXTOR, Luiz Henrique? Può andare in Premier o all'OL

© foto di pietro.lazzerini

Il presidente del Botafogo, che è anche il presidente del Lione, John Textor ha parlato a RMC Sport del futuro dell’obiettivo della Fiorentina, Luiz Henrique. Queste le sue parole: "Non abbiamo bisogno della Champions League per raggiungere la redditività. Ed è un grande miglioramento per OL. Abbiamo razionalizzato le entrate del club per sopravvivere finanziariamente se non giocheremo la Champions League. Dal punto di vista sportivo ovviamente vogliamo andare in Champions League, sia io che i tifosi.

Dobbiamo anche vedere che abbiamo tanti giocatori in rosa, il divieto di mercato non ci influenzerà molto nel mese di gennaio. Abbiamo giocatori come Zaha che non giocano anche se lo meriterebbero. Il modello multiproprietà ci è molto utile poiché siamo riusciti a coinvolgere tre giocatori prima del divieto di trasferimento. Ci sono altri giocatori che potrebbero arrivare al club: Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus. Ma Thiago e Luis Henrique piacciono in Premier. Vedremo, ma anche con il divieto di trasferimenti abbiamo molto da fare".