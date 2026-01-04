Dagli inviati Tanta sofferenza, poi Kean e il Franchi gioisce: la Fiorentina vince 1-0!

vedi letture

La ripresa si apre senza alcun cambio nelle due formazioni e con lo stesso canovaccio del primo tempo, ovverosia una Fiorentina in controllo del gioco e alla continua ricerca del gol. Il primo spavento però è la Cremonese a recarlo agli avversari, con un'ingenuità con la palla di Ranieri che vede Vardy recuperare e puntare la porta, salvo Comuzzo sventare il pericolo. Col passare dei minuti la squadra di Vanoli continua a premere, ma il ritmo cala alla distanza e anche la formazione di Nicola inizia ad affacciarsi dalle parti di De Gea - pur con pochi pericoli -.

Ciononostante, i viola non demordono e continuano imperterriti alla ricerca del gol: avvengono diverse azioni potenzialmente pericolose e Piccoli viene ben servito in profondità, ma un po' per imprecisione un po' per buona retroguardia avversaria, la rete non arriva. Il copione non cambia fino al triplice fischio, con la Fiorentina che trova l'urlo di gioia al 91': cross dalla sinistra di Solomon, palla che rimane in area e Kean, subentrato, insacca da due passi! Esplode il Franchi in tripudio di cori e applausi, la Fiorentina vince 1-0 e ottiene tre punti pesantissimi in chiave salvezza.