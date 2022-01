T. MARTINEZ, Il 9 che piace per il dopo-Kokorin

Borja Mayoral, Nzola, Simy, ma anche Toni Martinez. Il casting per il sostituto di Kokorin in casa Fiorentina è già stato aperto da tempo, coi viola vigili da settimane sul mercato degli attaccanti per regalare a mister Italiano il tanto atteso vice-Vlahovic. Uno dei profili attenzionati con maggiore attenzione da Pradè e Burdisso è sicuramente quello del classe 1997 in forza al Porto, autore fin qui di 4 gol in 19 presenze (668 minuti giocati) e in cerca di un progetto che gli garantisca maggiore fiducia e protagonismo visto lo scarso feeling con mister Conceiçao.

Centravanti classico, forte fisicamente e bravo nel gioco corale, viene valutato circa 5 milioni di euro e vanta già una discreta esperienza internazionale grazie alle svariate esperienze collezionate fra Spagna, Inghilterra e Portogallo fin dal settore giovanile. La Fiorentina non lo molla e i contatti col suo entourage sono proseguiti anche in queste ore, ma la concorrenza non manca: dall'Espanyol all'Hertha Berlino, in tanti hanno fiutato questa ghiotta opportunità di mercato per gennaio.