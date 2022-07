SUPERCHI A RFV, Terracciano è un titolare

Il grande ex portiere della Fiorentina Franco Superchi ha commentato con Radio FirenzeViola i grandi temi di attualità della squadra viola, a partire dagli estremi difensori attualmente in rosa: "Penso che la Fiorentina voglia puntare sui giovani e all'Atalanta Gollini ha fatto bene. Per il resto lo conosco poco, di sicuro se la società viola l'ha chiamato per superare Terracciano vuol dire che hanno tanta fiducia in lui. Per me Terracciano anno scorso ha giocato molto bene, è uno che può tranquillamente fare il titolare in Serie A. Anche Dragowski secondo me non è male per niente, poi non so quali dinamiche ci siano dietro la scelta di escludere il polacco".

Questa squadra le ricorda la sua Fiorentina Ye-Ye?

"Quando c'ero io c'erano sempre tanti ragazzi interessanti alla Fiorentina. Ricordo che la nostra squadra veniva criticata dai tifosi che ce l'avevano con la società, io stesso avevo fatto poche presenze la stagione precedente. Poi i fatti ci hanno dato ragione. Allo stesso modo credo che i dirigenti attuali sappiano il fatto loro".

Di Italiano che ne pensa?

"È un allenatore bravo. Conosce bene tutti i suoi giocatori, è preparato e secondo me farà bene anche quest'anno, anzi. Penso che si migliorerà".

L'impegno europeo non pensa che peserà?

"Si tratta di professionisti. Si sanno gestire da soli. In più l'allenatore è bravo, perciò secondo me andrà ancora meglio".

Secondo lei la Fiorentina può puntare alla Champions?

"Secondo me è subito dopo le prime due-tre. C'è un grande gruppo con Napoli, Roma, Lazio e Atalanta. Poi sulla carta è difficile giudicare. Se la Fiorentina parte bene la squadra è buona e l'entusiasmo può essere trascinante".

La vedremo al Franchi?

"Me lo auguro visto i tempi che corrono. Di sicuro con il caldo che fa pensare di giocare alle 18.30 è difficilissimo".