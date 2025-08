Dagli inviati Taddei (collab. Pioli): "Firenze casa mia. Puntiamo tutto sull'atteggiamento"

fonte dal nostro inviato in Inghilterra, Andrea Giannattasio

Così direttamente dal ritiro in Inghilterra Riccardo Taddei, collaboratore tecnico di Stefano Pioli: "Il ritiro sta andando bene, stiamo lavorando bene grazie alle strutture e l'atteggiamento dei ragazzi che si sono preparati con un'ottima condizione e una buonissima mentalità. Stiamo cercando di mettere delle basi per una stagione speriamo positiva".

Cosa prova ad essere di nuovo a Firenze?

"L'emozione è stata grande, io ho vissuto a Firenze dove sono diventato uomo. Il legame con questa città è fortissimo. In questa città ho amici storici. In più lavorare in uno staff così consolidato mi fa essere molto felice".

Quanta qualità ha trovato?

"Ce n'è tanta, l'andiamo a scoprire ogni giorno. Qualcuno l'ha già dimostrata, qualcun altro la dimostrerà. Il nostro compito è proprio quello di far sentire i giocatori a proprio agio per farli esprimere al meglio nel sistema che adotteremo. Ci sono alcuni giocatori con un grandissimo talento e attitudine mentale per fare ottime cose".

Su cosa ponete la massima attenzione?

"L'atteggiamento in mezzo al campo. Che sia un allenamento o una partita. Ogni allenatore può perdonare un errore di un gesto tecnico o di un posizionamento sbagliato. Ma la voglia di fare, di vincere, di non sbagliare, è fondamentale".