Stasera Fiorentina-Lecce, i numeri dell'attacco e della difesa a confronto

Stasera alle 20.45 prende il via la 27esima giornata di campionato con la gara del Franchi tra Fiorentina e Lecce. Confrontando i numeri della difesa le statistiche sono nettamente a favore della Fiorentina e vista la classifica non potrebbe essere altrimenti. Il Lecce infatti ha subito fin qui 42 gol risultando la 4^ peggior difesa del campionato, con 6 gare su 26 chiuse senza subirne, 3 in trasferta su 13. Per la Fiorentina invece sono 28 gol al passivo, 5^ difesa del torneo a pari merito con il Milan, con la porta gigliata rimasta inviolata in 8 partite su 26.

Attacco Anche in attacco ovviamente (visto il divario in classifica) i numeri parlano viola. Il Lecce infatti ha messo a segno sin qui 18 gol, risultando così il peggior attacco del campionato, avendo segnato in 5 partite su 13 in trasferta, 11 su 26 totali. La Fiorentina ne ha siglati 41 ed è sesta come realizzazioni, avendo segnato in 19 partite su 26.

Come sono arrivati i gol La Fiorentina ha segnato 5 dei 41 gol complessivi di testa, 3 quelli segnati dal Lecce. 9 gol viola sono arrivati invece su sviluppi di calcio piazzato, quinto miglior dato della Serie A, 4 invece quelli del Lecce, quinto peggior dato.