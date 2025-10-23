Spogliatoio in crisi? Gazzetta: "Pioli spiega che nessuno rema contro"

La Gazzetta dello Sport, questa mattina in edicola, analizza le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli. L’allenatore ha fatto capire che lo spogliatoio è unito, compatto e che nessuno rema contro. Inoltre si è convinto di poter dare ancora tanta a squadra e club: “Le critiche non mi tolgono convinzione e lucidità per lavorare al meglio”. Il tecnico, in stato di calma apparente, non molla l'obiettivo Conference League.