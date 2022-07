SPALLUTO, A Moena se non si accasa in 6 giorni

L'elenco dei giocatori di proprietà della Fiorentina che saliranno in ritiro a Moena potrebbe non essere limitato alla lista dei convocati che ha emanato oggi la Fiorentina: in sospeso infatti resta la posizione di Samuele Spalluto, attaccante classe 2001 reduce da una buonissima stagione al Gubbio, dove la punta salentina è andato in doppia cifra.

Secondo quanto preso da Firenzeviola.it, il giocatore è in trattativa con un'importante società di Serie B ma qualora l'accordo per il passaggio in prestito del giocatore non arrivasse entro pochi giorni, Spalluto salirà in ritiro con la Fiorentina in Trentino.