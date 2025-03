Sousa a La Nazione: "Questa Fiorentina è più forte della mia, può puntare alla Champions

vedi letture

Sulle colonne de la Nazione, torna a parlare Paulo Sousa. L'ex tecnico della Fiorentina, attualmente alla guida dello Shabab Al-Ahli ai vertici della lega degli Emirati Arabi Uniti, è tornato sulla sua esperienza a Firenze. Ecco alcune delle sue dichiarazioni.

Che calcio ha trovato negli Emirati?

"È stata una bella sorpresa. Il movimento è in crescita, grazie anche a scelte strategiche come l’inserimento di giocatori ‘residenti’. Questo aiuterà il campionato a migliorare nei prossimi tre anni e renderà la Nazionale molto più competitiva entro cinque."

Dopo 27 giornate, la Fiorentina ha 45 punti. L’ultima volta che aveva un punteggio più alto era nella stagione 2015/2016, con lei in panchina.

"Quella a Firenze è stata un'esperienza incredibile per me. Sono emozioni uniche, che porterò sempre dentro. Avevamo creato un gruppo forte, con identità e un legame speciale con l’ambiente."

Il paragone tra la sua Fiorentina e quella attuale viene spontaneo.

"Oggi la Fiorentina ha una rosa incredibile, sia per numero che per qualità. Palladino ha idee chiare e un orientamento preciso nelle sue scelte, come lo aveva anche Italiano. Sono certo che farà bene."

Nelle ultime partite, però, la squadra ha avuto difficoltà.

"Può succedere. Ma quando hai una proprietà forte e determinata come quella di Commisso, tutto è possibile. Il presidente merita il massimo riconoscimento per ciò che sta facendo per il club, con investimenti importanti. La Fiorentina ha tutto per ambire alla Champions e fare un percorso importante. Serve unità, come accadde al Napoli quando vinse lo scudetto. Firenze non ha nulla da invidiare a città come Napoli o Bergamo, che hanno costruito stabilità tecnica e finanziaria. Il progetto della Fiorentina, secondo me, è entusiasmante. Quando Firenze trova una connessione tra squadra e tifosi, si crea una chimica unica. L’unione di tutte le componenti è alla base dei risultati."

Il mercato di gennaio ha portato buoni rinforzi.

"Il mercato invernale può essere sia un’opportunità che un rischio. Durante la preparazione estiva hai il tempo di lavorare sull’identità del gruppo, mentre a gennaio devi inserire i nuovi elementi rapidamente, cercando di evitare infortuni. In questo la Fiorentina non è stata molto fortunata. Serve calma e pazienza."

La sua Fiorentina arrivò quinta, conquistando l’Europa League…

"Quella attuale, senza essere scaramantico, può fare ancora meglio. Come ho detto, con il sostegno di tutti, coraggio e ambizione, si possono ottenere grandi risultati."

Lei è un doppio ex: ha giocato con il Panathinaikos e allenato la Fiorentina. Giovedì ci sarà una sfida importante.

"La Fiorentina non deve temere nulla, ma giocherà in un ambiente speciale. Il pubblico del Panathinaikos è caldissimo, capace di trascinare la squadra nei momenti positivi e sostenerla in quelli difficili."