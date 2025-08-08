FirenzeViola

Sottil al Lecce, c'è anche la firma del giocatore per il prestito secco

Sottil al Lecce, c'è anche la firma del giocatore per il prestito secco
Riccardo Sottil ha detto sì al Lecce ed ha firmato per il club salentino. Operazione dunque che si è conclusa nel giro di poco con l'accordo tra tutte le parti. La formula come già anticipato nel pomeriggio è quella del prestito secco oneroso fino a giugno. Sottil cercherà di riscattarsi, dopo il rientro dal prestito semestrale dal MIlan e la "bocciatura" (anche per motivi di sistema di gioco) di Pioli in viola, in un modulo più funzionale al suo ruolo di esterno. A questo punto manca solo l'ufficialità.