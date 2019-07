SOTTANI A FV, Capisco Chiesa ma spero resti

Da un po' di tempo Leonardo Sottani vive e lavora in Brasile, ma questo non gli impedisce di seguire da vicino le vicende della Fiorentina. Da pallanuotista ha collezionato una medaglia di bronzo nelle olimpiadi di Atlanta nel 1996, oltre a un oro nel campionato europeo di Vienna nel 1995 e due argenti vinti nel campionato europeo di Budapest nel 2001 e nella coppa del mondo a Sydney nel 1999. E' stato anche alla guida tecnica della Florentia, in Serie A1, fino alla stagione 2012/2013. Da buon tifoso viola, e avendo programmato qualche giorno in America in compagnia delle figlie, ne ha approfittato per seguire da vicino gli allenamenti della squadra di Montella. Firenzeviola.it lo ha intercettato presso i campi sportivi della University of North Carolina di Charlotte, queste le sue parole: