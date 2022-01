SONDAGGIO FV, 62% per un altro colpo con Piatek

Neanche il tempo di dare forma al nostro sondaggio che la Fiorentina ha già battuto un altro colpo nel calciomercato di gennaio. Dopo Jonathan Ikoné, ecco infatti arrivare a Firenze pure Krzysztof Piatek, un movimento che - in attesa dell’annuncio ufficiale - di fatto dà ragione a buona parte dei 1776 tifosi che hanno partecipato alla votazione in risposta a una semplice domanda: quanti altri acquisti servono per la Fiorentina in Europa, oltre a Ikone?

La maggioranza è abbastanza compatta e si assesta, forte del suo 61,8% alla voce “altri due”. Quindi, aggiornato allo scenario attuale, un altro acquisto ancora dopo Piatek. C’è poi la seconda frangia più numerosa, il 21,1% che ha selezionato “un altro” che a questo punto sarebbe a posto anche solo con l’arrivo del centravanti polacco.

Quindi, gli altri: “altri tre” è la terza opzione più scelta e per l’11,2% dei votanti servono dunque ancora altri due rinforzi per poter ambire davvero a un piazzamento europeo. In netta minoranza invece lo schieramento più “esoso”, quello che vorrebbe “più di tre” innesti (3,2%) e il gruppo già deluso dai movimenti viola, che sarebbe stato “a posto così” (2,7%).