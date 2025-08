Abbonamenti, quasi esaurita la curva Ferrovia: l’obiettivo è avvicinarsi alle 13mila tessere

Prosegue a marcia spedita la campagna abbonamenti in casa Fiorentina. I tagliandi già venduti per le diciannove partite casalinghe del prossimo campionato di Serie A e per gli ottavi di Coppa Italia sfiorano ormai le 12 mila unità, dato in crescita rispetto al 2024-25, quando il risultato fu simile ma comprensivo di sponsor, Sky Box e biglietti di servizio. L’obiettivo in casa viola è quello di avvicinarsi a quota 13 mila per poi interrompere, così da lasciare uno spazio di circa 10 mila posti da destinare alla vendita per le singole partite, si legge sul Corriere Fiorentino. Il settore più vicino al tutto esaurito è la curva Ferrovia e, nel suo complesso, i pacchetti venduti e relativi alla stagione 2025-26 hanno già consentito al club di Commisso di superare l’incasso di un anno fa.

All’interno dello stadio Franchi restano indisponibili la curva Fiesole e i settori di Tribuna e Maratona lato curva, mentre sono stati recuperati alcune centinaia di posti, precedentemente occupati dai cantieri, divisi tra Maratona Centrale, Parterre Maratona Coperto, Parterre Maratona Scoperto e Maratona Laterale. Dopo le fasi destinate alle prelazioni per i vecchi abbonati, con promozioni dedicate anche ai possessori dei pacchetti della stagione 2023-24 e il mantenimento dei prezzi, rimasti invariati rispetto a un anno fa, dal 30 luglio è attiva la sola vendita libera, disponibile fino a esaurimento posti e comunque entro e non oltre il 1° settembre.