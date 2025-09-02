Sohm dal ritiro della Svizzera: "Gosens e Dzeko fondamentali per me a Firenze"

vedi letture

Simon Sohm, dal ritiro della Nazionale svizzera, ha parlato a Blick commentando così i primi mesi a Firenze e la sfida, in programma venerdì prossimo, contro la Bosnia dei suoi compagni in maglia Fiorentina Eman Kospo ed Edin Dzeko: ""La scelta di Kospo di giocare per la Bosnia e non per la Svizzera? Se questa è stata la sua scelta, allora è giusto così e va rispettata. Ogni calciatore sogna di giocare in una nazionale maggiore. Quando arriva un’opportunità del genere, perché rifiutarla? Da parte mia, continuerò a dare il massimo. Il mio obiettivo resta quello di essere pienamente coinvolto e lottare per conquistare un posto da titolare con la Svizzera."

E sull'ambientamento nel mondo Fiorentina: "Non parlo benissimo l'italiano e la presenza di ragazzi che parlano il tedesco come Dzeko e Gosens mi ha reso più facile ambientarmi con la lingua. Posso imparare e imparare molto da loro attraverso la loro esperienza ai massimi livelli. Soprattutto a livello mentale".