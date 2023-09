SODDIMO A RFV, Frosinone una nuova Sassuolo

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ascolta l'audio

Danilo Soddimo a Radio Firenze Viola

Alla vigilia di Frosinone-Fiorentina, su Radio FirenzeViola spazio per un grande ex dei ciociari come Danilo Soddimo, cinque anni e mezzo a Frosione e vecchia conoscenza dell'attuale mister, Eusebio di Francesco: "Sono molto contento per quanto sta facendo il Frosinone, ma non sono stupito. Il direttore Angelozzi sta facendo bene da diverse stagioni, poi conosco molto bene anche Di Francesco: l'ho avuto a Pescara, ci ho vinto un campionato ed ero convinto che il suo rilancio fosse dietro l'angolo. Poi a Frosinone ha trovato una sorta di secondo Sassuolo, perché stanno lavorando con progettualità e visione futura.

Conoscendo il mister, sono convinto che affronterà la Fiorentina a viso aperto. Non farà una partita remissiva ma non l'ha mai fatta, né contro Napoli né contro Atalanta. La vittoria contro l'Atalanta poi dà lustro a questo avvio di stagione, sicuramente la Fiorentina non avrà vita facile a Frosinone. Poi c'è da chiarire che la Fiorentina è nettamente superiore e deve andare lì per vincere. Ma il Frosinone è una squadra è stata strutturata molto bene".

QUI SOTTO IL PODCAST CON L'INTERVENTO INTEGRALE