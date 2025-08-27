SkySport rivela: l'Atalanta piomba su Comuzzo
L'Atalanta mette nel mirino Pietro Comuzzo. Lo riporta SkySport che poi rivela come l’operazione sarebbe complicata: la Fiorentina chiede almeno 30 milioni di euro più 5 di bonus. Da capire se l’Atalanta deciderà di fare questo sforzo economico.
Da ricordare che sul classe 2005 c’era anche l’interesse dell’Al Hilal, che aveva messo sul piatto 35 milioni, ma lo stesso Comuzzo, nonostante la grande offerta, avrebbe preferito rimanere in Serie A.
