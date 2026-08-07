"Si va in Europa League": entusiasmo alle stelle a Firenze dopo l'arrivo di Mastantuono

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«Papà, quest'anno si va in Europa League, ne sono sicuro». È la frase del piccolo Bernardo, maglia viola numero 7 sulle spalle, che meglio racconta l'entusiasmo con cui Firenze ha accolto Franco Mastantuono. Il fantasista argentino, ottavo acquisto estivo della Fiorentina, è atterrato ieri intorno alle 19.20 all'aeroporto di Peretola, dove ad attenderlo c'erano circa 600 tifosi. Tra cori, applausi e persino una chitarra spuntata tra i bagagli, è partito subito il coro: «Franco suonala per noi». Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che racconta quanto successo ieri per il Mastantuono-day.

Arrivato da Madrid dopo l'esperienza al Real, il classe 2007 è apparso sorridente e sorpreso dall'accoglienza ricevuta. Dopo l'atterraggio si è diretto al Viola Park per iniziare le visite mediche, che si concluderanno oggi con la firma e l'ufficialità. Il ritardo del volo ha fatto saltare la passerella prevista durante l'amichevole con il Deportivo La Coruña, ma non ha intaccato l'entusiasmo dei tifosi, convinti che il talento mostrato al River Plate possa finalmente illuminare anche Firenze.