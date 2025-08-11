Shpendi in pole, poi Siwe e Calvert-Lewin. I viola sondano tre nomi per il vice Kean

Anche sul Corriere dello Sport ci si occupa del vice Kean che continuano a cercare sul mercato i dirigenti della Fiorentina, evidenziando una cerchia di nomi favoriti per spuntarla sulla concorrenza. I viola non vogliono più un sostituto del classe 2000 vista la sua permanenza a Firenze, ma un suo sostituto, quindi una figura che non comporti una grande spesa e che sia conscio del ruolo con cui arriverebbe nella squadra di Pioli. Per questi motivi Cristian Shpendi, Jacques Siwe e Dominic Calvert-Lewin hanno sostituito Fotis Ioannidis, che piace molto alla dirigenza viola ma frenato dal costo esoso che ne fa il Panathinaikos (30 milioni).

Tra questi, il nome più gettonato risulta essere il primo, ovvero l'attaccante albanese del Cesena: giovane e di prospettiva, costi contenuti e senza grandi pretese personali, rappresenta la giusta via di mezzo. Interessava a gennaio e interessa ora, l’inizio della settimana di Ferragosto potrebbe portare novità. Dopo Shependi ecco Siwe, 25 anni e due in più della punta dei bianconeri romagnoli, franco-camerunense che gioca nel Guingamp in Ligue 2 e che la Fiorentina segue con interesse per decidere a breve se aprire una trattativa vera e propria con la società bretone, ma c’è anche Calvert-Lewin (classe 1997 ex Everton), a sua volta nelle mire viola in inverno e ora rientratoci da svincolato con una specie di autocandidatura che al Viola Park non hanno cestinato e tengono lì.