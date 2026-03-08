Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina ora è quartultima

Per la prima volta in stagione, la Fiorentina è al quartultimo posto in solitaria. Il pareggio con il Parma lascia un po' di amaro in bocca ai viola che vengono staccati dal Lecce, ma grazie alla sconfitta della Cremonese ora sono i lombardi - prossimi avversari di campionato della Fiorentina - da soli al terzultimo posto. Da segnalare anche l'avvicinamento dell'Hellas Verona che con la vittoria contro il Bologna tiene accesa la fiammella salvezza.

Questa la classifica di Serie A aggiornata:
Inter 67 (27 partite giocate)
Milan 57 (27)
Napoli 56 (28)
Roma 51 (27)
Como 51 (28)
Juventus 50 (28)
Atalanta 46 (28)
Bologna 39 (28)
Sassuolo 38 (27)
Udinese 36 (28)
Lazio 34 (27)
Parma 34 (28)
Cagliari 30 (28)
Torino 30 (28)
Genoa 27 (27)
Lecce 27 (28)
Fiorentina 25 (28)
Cremonese 24 (28)
Verona 18 (28)
Pisa 15 (28)