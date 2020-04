SERIE A, Ipotesi di giocare tutte le ultime gare a Roma

Come spiega Fulvio Bianchi, storica firma de La Repubblica, sul suo blog di repubblica.it esiste un altro piano (decisamente estremo) che raccoglie sempre più consensi per concludere il campionato di Serie A: portare tutti i giocatori, di tutte le squadre, in ritiro-clausura a Roma per circa 45 giorni, farli allenare e giocare solo ed esclusivamente negli stadi della Capitale (i campi ci sono). Misure di sicurezza e sanitarie eccezionali, impianti a porte chiuse ovviamente, esclusi anche i giornalisti, test sierologici e mascherine per tutti (tranne i giocatori) quelli che entrano, e sono circa 300.