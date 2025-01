SERIE A, Classifica aggiornata. Viola 5° a 32

FirenzeViola.it

Con la sconfitta contro il Napoli la Fiorentina rimane ferma a quota 32 punti in classifica. I viola, in attesa delle gare di domani e dei recuperi delle sfide di Supercoppa, sono quinti in graduatoria insieme alla Juventus. Il quarto posto, occupato dalla Lazio che domani sarà impegnata nel derby, rimane a tre punti. Il Napoli in vetta vola a 44 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

CLASSIFICA

Napoli 44 (19 partite)

Atalanta 41 punti (18)

Inter 40 (17)

Lazio 35 (18)

Juventus 32 (18)

Fiorentina 32 (18)

Bologna 28 (17)

Milan 27 (17)

Udinese 24 (18)

Roma 20 (18)

Torino 20 (18)

Empoli 20 (19)

Genoa 19 (18)

Parma 18 (18)

Como 18 (18)

Verona 18 (18)

Lecce 16 (18)

Cagliari 14 (18)

Venezia 14 (19)

Monza 10 (18)