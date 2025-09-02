Sentite Beltran: "La Fiorentina aveva altre aspettative. Sono felice a Valencia"
Lucas Beltran, passato ieri al Valencia in prestito secco, ha parlato da nuovo giocatore del club spagnolo: "Sono molto contento, anche perché il Valencia ha una grande tradizione argentina. E' un'opportunità, sono molto esigente con me stesso e voglio vincere. Parlavamo già da settimane, ma il momento decisivo è stato ieri con l'offerta ufficiale. Non è stato semplice perché la Fiorentina aveva altre aspettative, ma devo ringraziare il presidente, il direttore sportivo e tutti coloro che hanno reso possibile il trasferimento. Ho già parlato col mister, che mi ha spiegato il suo metodo di lavoro e le idee sul gruppo".
