Moretto rivela: "Prima del Verona Parma e Fiorentina si erano interessate a Giovane"
L'esperto di calciomercato Matteo Moretto è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per rivelare alcuini retroscena dell'ultima sessione di trattative. Tra queste anche una relativa alla Fiorentina che, secondo quanto detto da Moretto, si sarebbe interessata interessata in passato al nuovo attaccante del Verona, che si è messo in mostra nelle prime giornate di campionato con i veneti, Giovane Santana do Nascimento: "Il Verona lo voleva già la scorsa estate. In passato poi si erano interessate a lui anche Parma e Fiorentina. Il veneti però sono stati la società che ha insistito maggiormente per prenderlo".
