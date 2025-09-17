Ndour parla del suo ritorno in Italia: "Mi mancava il cibo e parlare italiano"

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour è stato intervistato da RadioTv Serie A. Queste le sue dichiarazioni a partire dalle sensazioni al suo ritorno in Italia: "Non ero più abituato a parlare italiano, ad andare al ristorante e parlare italiano. Anche il cibo italiano poi ovviamente mi è mancato, anche andare a mangiare una pizza con i miei genitori. Avevo ecco un pochino perso queste cose da persona normale".

Quale è il tuo angoo preferito del Viola Park?

"Il mio angolino preferito è il mio posto che fa da angolo in spogliatoio. Quest'anno sono accanto a Kean e Sohm. Poi c'è anche Gudmundsson quindi è un angolino dove si scherza molto".

Che stagione è la tua? Che obiettivi ti sei posto?

"Per me è una stagione molto importante, la prima in cui inizio in un club senza poi andare in prestito da un'altra parte. Mi sono prefissato ovviamente degli obiettivi, sia individuali che collettivi. A 16 anni avevo bisogno di grandi stimoli per rimanere sul pezzo e a quell'età andare all'estero in una squadra e in uan città nuova sia lo stimolo maggiore. Poi c'è da dire che il benfica è sempre stata una società che punta molto sul settore giovanile".