Viola a 'rilento', Gazzetta: "Tanti buoni giocatori ma nessuno eccezionale"

vedi letture

Su La Gazzetta dello Sport è presente un pezzo a firma di G.B. Olivero sulla Fiorentina: “L’estate, nel calcio, è la stagione dei sogni e i tifosi di Fiorentina e Bologna hanno cullato per settimane la speranza di vivere una stagione ambiziosa e di inseguire un piazzamento Champions. […] L’estate non è ancora finita, ma l’atmosfera non è più la stessa né a Firenze né a Bologna. […] Pioli ha sempre cambiato modulo nelle prime tre partite.

[…] L’impressione è che i cambiamenti siano dettati dalla difficoltà nel trovare una formula più convincente delle altre. […] La Fiorentina è piena di buoni giocatori, qualcuno buonissimo, nessuno dei quali però eccezionale nella speranza che Kean dimostri, anche in Nazionale, di esserlo in via definitiva. […] Pioli probabilmente dovrà individuare una formazione-tipo”.