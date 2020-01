SCONCERTI A FV, Pedro un paradosso. Piatek...

Il decano del giornalismo, Mario Sconcerti è intervenuto durante la puntata odierna di "Garrisca al Vento!", programma a cura di FirenzeViola.it in onda su Italia7, per parlare delle tematiche più attuali in casa gigliata: "Mi aspetto una prepotenza in più, una voglia di fare la partita che nel periodo di Montella non ho visto. Pedro è quasi un paradosso. E' stato preso un giocatore infortunato. Io più che dare una possibilità a Pedro darei una possibilità a spiegare come si è arrivati a questa scelta. Io ho sempre creduto in Pedro, ma la sua storia è come quella di tanti ragazzi che vengono in Italia e hanno bisogno di un periodo di ambientamento nel calcio italiano. Ma noi questo tempo non glielo possiamo dare. Cercherei di darlo in prestito e cercare di avere più certezze quando si va a prendere un giocatore. Mi aspetto un centravanti dal mercato e una buona rivoluzione in mezzo al campo. Mancano anche le riserve. Mi aspetto delle scelte dure, questa squadra è stata sbagliata, va riparata. Prenderei Piatek, perché è uno che i gol li fa. E adesso ha bisogno di farli. Cutrone ha giocato poco, Petagna mi piace molto ma ha bisogno di qualcuno accanto".