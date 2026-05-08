Sassuolo, sentite Carnevali: "Vogliamo continuare con Grosso, definiremo al più presto"

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Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato intervistato da SkySport a pochi minuti dalla sfida col Torino, poi persa 2-1 dai neroverdi. Interessanti soprattutto le parole su Fabio Grosso, tecnico degli emiliani nel mirno soprattutto della Fiorentina: "Nel momento in cui sei una neopromossa non sai cosa vai ad affrontare, ma sapevamo di avere una buona squadra e lo stiamo dimostrando in un campionato difficile come quello di Serie A". Credete alla possibilità di andare in Conference League? "Mancano ancora tre partite, l'obiettivo è fare più punti possibile, quando finiranno guarderemo cosa siamo riusciti a fare. Dare tutto è la cosa più importante".

Grosso resterà anche la prossima stagione?

"La volontà è continuare con Grosso, allenatore di grandissime qualità che può avere anche delle chiamate da parte di club importanti. Ha un contratto con noi, l'obiettivo è quello di definire al più presto. La forza di questa società è sempre stata la programmazione che riguarda i calciatori ma anche l'allenatore".

Si parla troppo poco del Sassuolo?

"Sappiamo che siamo una squadra piccola, però abbiamo una grandissima proprietà italiana e da loro parte l'input di quello che è stato fatto in tutti questi anni. Le cose non sono mai cambiate, per noi è un grande onore. L'obiettivo nostro è sempre quello di crescere, ma diventa complicato nel momento in cui i giocatori che cerchi di migliorare vanno in altri club e devi ricominciare però siamo felici di lavorare con questi obiettivi".