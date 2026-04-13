Sarri: "Perché ho scelto Zaccagni. La classifica della Fiorentina non ci interessa"

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Pochi minuti prima del fischio d'inizio al Franchi, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN per fare il punto sulla situazione della Lazio. Il tecnico biancoceleste chiarisce le condizioni di Zaccagni: "Al cento per cento ancora no. Un suo ingresso parziale a partita in corso ci avrebbe creato problemi nella gestione delle sostituzioni, quindi abbiamo deciso di farlo partire dall'inizio. Poi vediamo quanto può fare."

Patric è ormai ufficialmente il play della Lazio, o è ancora una soluzione dettata dall'emergenza? "No, sta facendo bene in questo momento. Cataldi non è nelle condizioni ottimali, quindi abbiamo preferito far giocare Patric e recuperare completamente Cataldi, se possibile, nella prossima settimana."

Cosa si aspetta di vedere in campo contro una Fiorentina che sente il peso della classifica? "A noi questo non interessa. Dobbiamo proseguire nella strada intrapresa: dare tutto fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, senza fare calcoli. Spero che la squadra lo dimostri anche stasera."

Ieri l'allenamento è stato organizzato di mattina: è stata una sessione difficile? "È stato faticoso. Avevamo dieci giocatori fermi, quindi molto, molto faticoso. Lo abbiamo fatto di mattina."

La Parigi-Roubaix l'ha vista? "La parte finale, in treno."