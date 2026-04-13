FirenzeViola Fiorentina-Lazio 1-0, le pagelle: De Gea il migliore, Harrison-Gosens un gol che sa di salvezza

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DE GEA - Si traveste da supereroe dopo nemmeno 3 minuti quando sfodera un vero e proprio miracolo sulla conclusione a botta sicura di Zaccagni. Presente anche di fronte a Cancellieri qualche minuto più tardi chiude un primo tempo perfetto intercettando il tiro centrale di Zaccagni. Secondo tempo meno impegnativo, eppure sfodera un’ottima parata anche su Ratkov confermandosi il migliore in campo, 7

DODÒ - Assente ingiustificato sulla prima sortita laziale, quando Zaccagni non segna solo per la bravura di De Gea. Arriva al tiro più tardi ma sparando alle stelle. Più attento nel secondo tempo quando trova qualche diagonale efficace, 6

RUGANI - Prova a prendere in consegna Dia nelle prime battute e ci riesce con alterne fortune, di lì a poco finisce tra gli ammoniti ma stavolta va molto meglio rispetto alla gara in Friuli, 6

Dal 26’st PONGRACIC - Tiene alta la guardia, 6

RANIERI - Primi minuti complicati come un po’ per tutto il reparto, poi va un po’ meglio con il passare del tempo e stesso dicasi per la ripresa, 6

GOSENS - Perde un brutto pallone in avvio dal quale nasce la prima grande occasione della Lazio. Sembra una serata horror tra passaggi sbagliati e un’evidente difficoltà nelle ripartenze, e invece porta avanti i suoi di testa. A poco dall’intervallo allontana un pallone pericoloso su cross dalla sinistra. Dove non arriva con le gambe ci riesce con il sacrificio, 6,5

Dal 33’st BALBO - S.v.

MANDRAGORA - Rallenta un po’ troppo il gioco nel corso del primo tempo, poi nella ripresa è protagonista del tocco su Noslin che ruba più di un minuto per il check al var. Era al rientro e si vede che non è ancora al 100%, 5,5

NDOUR - Recupera qualche sicurezza dopo un avvio incerto, difendendo qualche pallone prezioso e avviando una buona ripartenza a poco dall’intervallo. Secondo tempo di sostanza con tiro nel finale che fa gridare al gol, 6

HARRISON - Schierato sulla destra, come da prassi, comincia malino con poca precisione ma poco prima della mezz’ora è suo il cross per il colpo di testa vincente di Gosens. Qualche minuto più tardi potrebbe servire Piccoli dentro l’area ma il tocco è troppo lungo. Vicino al gol dopo una decina di minuti nella ripresa. La gioia dell’assist, tanti dolori negli appoggi, 6

FABBIAN - Avanzato sulla trequarti cerca una prima sponda dentro l’area ma senza successo poi resta abbastanza fuori dal gioco. Nel secondo tempo indovina la spizzata per Piccoli che non ne approfitta. Un filo meglio rispetto al solito ma senza impressionare, 5,5

Dal 37’st SOLOMON - S.v.

FAZZINI - Ha il merito di rifinire l’azione che porta al primo tiro dei viola, firmato Piccoli, ma quando va a cercare il cross dal vertice dell’area raramente è preciso. Avrebbe maggior spazio nella ripresa ma non riesce a trovare profondità, seppure la generosità non venga mai meno, 6

PICCOLI - Si gira al limite su invito di Fazzini ma senza inquadrare lo specchio dopo una decina di minuti. E’ l’unico spunto di un primo tempo in cui non tocca molti altri palloni. Spiazzato dal tocco di Fabbian in area non trova la deviazione nel secondo tempo. Là davanti sembra un pesce fuor d’acqua, 5

VANOLI - Scelte obbligate in tutti i reparti, in difesa però spunta Rugani dal 1’ dopo il difficile esordio di Udine e più in generale i suoi paiono disposti sul 4-2-3-1. L’avvio è negativo con De Gea decisivo in almeno due circostanze poi però sono i suoi a rompere l’equilibrio trovando il vantaggio con Gosens. In qualche modo i suoi riescono a difendere il vantaggio anche nella ripresa, quando entra Pongracic per Rugani, Balbo per Gosens e poi Solomon per Fazzini. Il fischio finale sembra non arrivare mai per un maxi recupero, ma alla fine può festeggiare 3 punti che avvicinano ancora di più la salvezza, 6